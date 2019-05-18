Покрытая опарышами звезда шоу "Дом-2" вопила от ужаса

На телестройке придумали новое развлечение. Звезд шоу "Дом-2" проверили на прочность.

В Сети появился фрагмент очередного выпуска проекта "Бородина против Бузовой". Видео вызвало оторопь у поклонников шоу "Дом-2".

Организаторы устроили своеобразное состязание между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой. Девушек за руки и за ноги привязали к кроватям, которые были установлены в центре съемочной площадки ток-шоу "Бородина против Бузовой".

После отмашки ведущего Влада Кадони над девушками принялись всячески издеваться. На Майю Донцову, например, высыпали целую горсть опарышей: черви ползали по ее груди и обнаженному животу. После на красотку положили огромных тараканов. При виде личинок Майя очень испугалась, она визжала и пыталась стряхнуть их с себя.

Другой участнице шоу "Дом-2" повезло больше. По Марине Африкантовой прогулялись две лягушки, после чего ее осыпали мукой и, судя по всему, песком. Как именно определился победитель в этом странном конкурсе – осталось за кадром, наверное, компетентное жюри выбрало ту участницу, которая меньше кричала.

Отметим, что фанаты шоу "Дом-2" посчитали происходящее на видео неприемлемым даже для такого скандального проекта как телестройка. "Вообще какой-то бред ,что за испытания такие безумные ,зачем девочкам это терпеть...как-то унизительно это все ...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кто этот ужас придумал? А самим слабо? А зрителям каково это смотреть, сначала грязное белье на всю страну в виде детекторов, теперь это. Точно задаешься вопросом-с головой все в порядке у устроителей этих конкурсов?" - писали поклонники шоу "Дом-2" в комментариях.