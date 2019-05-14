Звезду "Дома-2" настигла внезапная смерть
Известие о смерти настигло Нелли Ермолаеву в день ее рождения. Одна из самых ярких участниц реалити-шоу тяжело переживает потерю близкого человека.
О трагическом известии девушка сообщила на своей странице в Instagram. Пост Ермолаева сопроводила детским черно-белым снимком.
"Мой день рождения. Бабушка умерла... Ну я же загадала желание в свой день. Почему? Я люблю тебя, родная. Ничего не соображаю сейчас, поэтому пишу", – поделилась переживаниями 33-летняя звезда шоу "Дом-2".
Экс-участницу скандального телепроекта поддержали поклонники: "Соболезнуем... Очень больно терять близких. Держитесь!", "Какой ужас! Да еще и в такой день. Нелли, крепитесь", "Отпустите с миром, с чистым сердцем. Это очень тяжело!"
Бабушка помогала Ермолаевой в уходе за маленьким сыном. Звезда шоу "Дом-2" отмечала, что для них с мужем лучше прибегнуть к помощи родного человека, чем подпустить к ребенку чужого.
Напомним, что в прошлом году Нелли родила первенца от своего супруга Кирилла. Мальчика назвали Мироном. С появлением на свет малыша экс-участница шоу "Дом-2" стала больше внимания уделять семье. Девушка почти три года счастлива в браке.
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