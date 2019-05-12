Дочь Меладзе раскрыла связь Зеленского и Алсу
Наследница певца и композитора опубликовала в Stories своего Instagram строки посвященные певице Алсу и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. "По секрету рассказали, что Зеленский – сын Алсу. Теперь все встало на свои места", – отметила София Меладзе.
В этой шутке девушка раскрыла связь главы Незалежной с наследницей знаменитости. Якобы Владимир Зеленский победил на выборах благодаря вмешательству певицы Алсу, дочь которой выиграла в музыкальном шоу Первого канала "Голос.Дети".
Как писали "Дни.ру" наследница артистки Микелла Абрамова попала под шквал критики после того, как взяла первый приз на певческом конкурсе "Голос.Дети". Девочка набрала более половины из всей массы голосов, что показалось подозрительным. Заговорили о накрутке. Первый канал инициировал проверку, результаты которой станут известны позже.
Отметим, что Валерий Меладзе уже высказывался по поводу сложившейся на конкурсе ситуации. Композитор предлагал пересмотреть результаты. По его мнению, победы заслуживает не Микелла Абрамова, а другой участник.
К слову, сама певица Алсу скандал не комментирует, судя по всему знаменитость заняла выжидательную позицию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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