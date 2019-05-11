Меладзе сбежал в Париж после скандала на шоу "Голос. Дети"
Дорогой парижский ресторан в отеле Lutetia Валерий Меладзе посетил с экс-супругой Ириной и дочками Ингой и Софико. Они и выложили в соцсеть отчет о встрече с отцом, который даже в плотном графике находит время для встречи с близкими.
"Драгоценные минуты", – подписала Софико ролик, выложенный в Stories ее аккаунта в Instagram.
Нынешней супруги Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой в кадре нет. Поклонники артиста обсуждают, была ли певица на ужине вместе со знаменитым мужем – или же решила не мешать общению музыканта с детьми. Некоторые предполагают, что Альбина просто не попала в объектив.
Однако ранее супруга Валерия Меладзе рассказывала, что доверяет мужу и старается не ревновать. Чтобы сохранить крепкие чувства, нужно прикладывать большие усилия, приводит мнение Альбины Джанабаевой Teleprogramma.pro.
Напомним, Валерий Меладзе был наставником в 6-м сезоне проекта "Голос. Дети". Шоу завершилось скандалом: победителем была названа дочь певицы Алсу, однако зрители заподозрили накрутку голосов.
По окончании проекта Валерий Меладзе отправился во Францию. У певца уже состоялся большой концерт в Казино де Пари. Из Франции Меладзе отправится на гастроли в Испанию, Германию и Казахстан.
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