Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой
В одном из столичных заведений состоялась закрытая вечеринка по случаю дня рождения Татьяны Навки. Поздравить фигуристку пришли Елена Север, Стас Михайлов, Николай Басков, Алика Смехова, Анна Семенович, Екатерина Варнава и другие. Именинница блистала в эффектном платье горчичного цвета от Яны Расковаловой.
В Сети можно найти много видео и фото, выложенных знаменитостями с праздника Татьяны Навки. Так сделал и дизайнер Валентин Юдашкин. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором танцует с виновницей торжества, а вокруг них водят хоровод другие гости. "Поздравляем дорогую Танечку с днем рождения! @tatiana_navka, будь счастлива и любима!" – написал кутюрье.
Поклонники пришли в восторг от увиденного, причем скорее порадовались за мэтра моды. Не секрет, что Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. В последнее время он сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить.
О болезни дизайнера рассказывал ныне покойный певец Иосиф Кобзон, у которого был аналогичный диагноз. "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По его мнению, если бы Юдашкин обратился к врачам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Она будет рожать ребенка в воде
Народ плюется от увиденного
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Началова, Булдаков, Децл ...
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Свекровь не союзник
Перестал дарить подарки
Поцелуй это измена?
Английская диета
Седловидная матка
Японская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?