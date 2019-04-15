Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой

13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавший, что у него онкологическое заболевание.

В одном из столичных заведений состоялась закрытая вечеринка по случаю дня рождения Татьяны Навки. Поздравить фигуристку пришли Елена Север, Стас Михайлов, Николай Басков, Алика Смехова, Анна Семенович, Екатерина Варнава и другие. Именинница блистала в эффектном платье горчичного цвета от Яны Расковаловой.

В Сети можно найти много видео и фото, выложенных знаменитостями с праздника Татьяны Навки. Так сделал и дизайнер Валентин Юдашкин. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором танцует с виновницей торжества, а вокруг них водят хоровод другие гости. "Поздравляем дорогую Танечку с днем рождения! @tatiana_navka, будь счастлива и любима!" – написал кутюрье.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, причем скорее порадовались за мэтра моды. Не секрет, что Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. В последнее время он сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить.

О болезни дизайнера рассказывал ныне покойный певец Иосиф Кобзон, у которого был аналогичный диагноз. "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По его мнению, если бы Юдашкин обратился к врачам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

