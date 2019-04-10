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Жена о состоянии онкобольного Юдашкина: Пока нет предписаний врачей

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: www.globallookpress.com
О том, что Валентин Юдашкин борется с раком, стало известно недавно. О состоянии кутюрье рассказала его супруга Марина.
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В последнее время Валентин Юдашкин сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить. До этого в СМИ просочилась информация о срочной операции кутюрье. Якобы поэтому он не смог представить свою новую коллекцию, и пришлось дочери Галине подменять его. Лишь недавно выяснилось, что дизайнер борется с онкологическим заболеванием.

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Интересно, что о страшном недуге Валентина Юдашкина рассказал ныне покойный певец Иосиф Кобзон (у артиста, к слову, был аналогичный диагноз). "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По мнению артиста, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

О страшном диагнозе не стали даже сотрудники Модного дома Валентина Юдашкина. Но теперь эта информация стала достоянием общественности. Недавно журналисты связались с супругой дизайнера Мариной, чтобы узнать о его состоянии. "Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Мы очень стараемся, чтобы все было правильно и красиво", – поведала супруга Валентина Юдашкина.

Состояние дизайнера настолько хорошее, что ему не требуется выполнять никаких особых действий. "Пока нет предписаний врачей, сейчас все хорошо. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам", – цитирует Марину Юдашкину "Собеседник".

Автор: Наталья Аряева10 апреля 2019, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменился больной раком Юдашкин

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