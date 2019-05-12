Звезда шоу "Дом-2" оказалась в больнице после зверского нападения
В своем Instagram девушка рассказала, что все майские праздники повела на больничной койке. По словам бывшей жительницы шоу "Дом-2", на нее зверски набросился неизвестный, когда она возвращалась поздно вечером из магазина.
"Уже возвращалась домой, как сзади из кустов (я живу в частном секторе) вылетело какое-то бухое чмо и тупо набросилось на меня😔 Схватил за мой любимый рюкзачок🎒 и швырнул на землю. Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и все я думаю закончилось бы еще хуже (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Либерж Кпадону.
На выручку звезде телестройки пришла бездомная собака, которую Либерж часто подкармливала. Пес начал "рвать" злоумышленника, чем сильно его напугал. Спасаясь от зубов пса, мужчина ломанулся через кусты и скрылся из виду.
Кпадону вернулась домой, где ей стало плохо. Она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали звезду шоу "Дом-2". "Меня увезли и выяснилось, что на нервной почве у меня случился еще один приступ панкреатита🤪", – поведала артистка.
Пока участница телестройки проходит курс лечения. Произошедшее заставило экс-жительницу шоу "Дом-2" пересмотреть свое отношение к прогулкам по вечерам. Также Либерж Кпадону призвала любить животных.
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