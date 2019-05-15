Ненасытная Бородина возмутила задранным ценником на свои услуги

Телеведущая сделала поклонникам интересное предложение в Instagram. Ксения Бородина пригласила фолловеров посетить ее салон красоты.

Не секрет, что ведущая "Дома-2" зарабатывает, помимо прочего, рекламой в соцсетях. На сей раз знаменитость решила привлечь внимание подписчиков к своему детищу.

Ксения Бородина рассказала о новинках в собственном маникюрном салоне. Она пригласила подписчиц оценить работу мастеров, но их реакция оказалась неоднозначной.

Девушки возмутились задранным ценником на услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. Они отметили, что маникюр в салоне обходится в восемь тысяч рублей, пишет сайт "Комсомольская правда".

По мнению интернет-пользователей, для простых людей это очень дорого. Правда, некоторые заявили, что студия Ксении совсем не VIP, и о таких ценах им ничего не известно.

Напомним, что у Бородиной есть и собственная линия одежды. Кроме того, предприимчивая девушка открыла несколько салонов красоты.

Как писали "Дни.ру", в Сети часто обсуждают отношения телеведущей с мужем Курбаном Омаровым. Например, скандальный блогер Елена Миро уверена, что Ксения Бородина содержит мужчину. Обычно телезвезда резко реагирует на такие заявления.

Кстати, Ксении Бородиной нередко указывают на грубость в общении с фолловерами. Девушка не раз отшивала назойливых поклонников и хейтеров, критикующих ее супруга-бизнесмена.