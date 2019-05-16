Известный актер высказался о романе с Пересильд
Олег Харитонов стал популярен после роли следователя Федора Туманова в сериале "Паутина". Он признался: это самая знаковая на данный момент его работа.
Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников вспомнил, что в теленовелле вместе с ним снималась совсем юная на тот момент актриса Юлия Пересильд. Она играла влюбленную в Туманова практикантку по имени Дарья. По сюжету девушка делала все возможное, чтобы привлечь внимание объекта своей страсти.
"С ней работать невероятное удовольствие. Это было прекрасное время", – уклончиво ответил Олег Харитонов.
Корчевников решил уточнить, был ли между ними роман в реальной жизни. Ведь еще во время съемок "Паутины" ходили слухи о том, что отношения Харитонова и Пересильд вышли за рамки дружбы.
"Она, конечно, чудесная девушка, но в реальной жизни мы обошлись без романов", – высказался актер в студии передачи "Судьба человека".
Харитонов рассказал, что ему долго не везло с женщинами. Вторую половинку он обрел только к сорока годам. Супругу Олега зовут Светлана. Девушка родила звезде российских сериалов четверых детей.
По словам артиста, с ней он познакомился на уроке йоги. Актер поддался порыву и поцеловал понравившуюся ему женщину. С тех пор они не расставались. Оказалось, что у влюбленных есть общее увлечение – компьютерные игры.
"Она привезла свой компьютер ко мне, и мы стали играть вдвоем. Света – сильный человек, но и я не из робкого десятка. В первый год у нас была классическая итальянская семья: крики, битье посуды, даже двери ломали. А потом мы четко прочертили границы и стали жить счастливо", – рассказал Олег Харитонов в ток-шоу "Судьба человека".
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