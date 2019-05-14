Изображавшая беременность известная актриса горько поплатилась

Известный актер Валерий Яременко пообщался с шоуменом Борисом Корчевниковым. Звезда появилась в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Валерий Яременко вспомнил, как много лет назад его фиктивный брак со звездой фильма "Завтра была война" актрисой Ириной Чериченко перерос в настоящую любовь. В студии "Судьба человека" артист объяснил, почему этот союз распался.

По словам Яременко, Ирине нужна была московская прописка и он предложил помощь. Однако у него тоже был корыстный мотив: благодаря женитьбе на Чериченко его поставили в очередь на получение квартиры.

"Моя подруга рассказала мне о проблемах Чериченко, и я согласился вступить с ней в брак. Между нами возникла искорка. Она мне, конечно, понравилась: красивая, талантливая. В итоге мы заигрались в любовь на три года, но спектакль не мог длиться вечно", – заметил актер.

Звезда отметила, что их отношения угасли так же резко, как и вспыхнули. Артистов ничто не связывало, ведь им не удалось стать родителями.

В студии программы "Судьба человека" Яременко признался, что перед походом в ЗАГС Чериченко взяла в театре накладной живот, чтобы казаться беременной. Трюк сработал, и звезд сразу расписали. Однако, по мнению Валерия, этой выходкой они разгневали высшие силы. Вскоре звезды горько поплатились – у Ирины случился выкидыш.

"Понимаете, есть вещи, над которыми нельзя шутить. Я еще тогда понял, что этот накладной живот нам аукнется. Так в итоге и случилось", - признался ведущему программы "Судьба человека" Валерий Яременко.

Артист добавил, что с Ириной Чериченко не общается. Звезда уверена, что они не стали друзьями после развода из-за того, что не завели совместных детей.