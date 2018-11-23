Пересильд устроила кастинг мальчиков для подросшей дочери

Актриса Юлия Пересильд показала подросшую старшую дочь. Девочка покорила сердца интернет-обывателей зажигательным танцем.

Выяснилось, что девятилетняя Анна всерьез увлекается спортивно-бальными танцами. Юлия опубликовала в Сети ролик, в котором ее наследница зажигательно отплясывает на репетициях и смотрах.

Таким образом Пересильд решила найти Анне партнера. Дело в том, что желающих обучатся парным танцам девочек гораздо больше нежели увлеченных этим мальчишек, поэтому партнеров на всех не хватает.

"Моя Аня страстно увлечена бальными танцами. И уже немало преуспела в этом искусстве. И единственное, чего не хватает нам для полного счастья, это партнера, увлеченного, свободного и творческого мальчика", – написала знаменитость в личном Instagram.

Фолловеры артистки остались в восторге от выступления Анны. Также многие отмечали невероятное сходство матери и дочери.

"А еще говорят " природа на детях талантливых людей отдыхает"... Ничего подобного... Вот оно, как и мама - талантище! Браво!!!", "Как же на маму похожа! Такая же красотка.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как доча на вас Юля похожа,сначала подумала,что это вы в детстве.Умничка,успехов!", "Анечка Ваша маленькая копия,красавица-артистка👍", "Невероятно артистична,и очень на Вас похожа,прекрасная девочка!💐", – писали в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что у Юлии Пересильд две дочери. Старшую Анну она родила в 2009 году. В 2012 звезда произвела на свет Марию. Ходят слухи, что отцом девочек является режиссер Алексей Учитель. Отметим, что ни Пересильд, ни Учитель официально эту информацию не подтверждали. Мэтр уже не один десяток лет женат на Кире Саксаганской, пара вырастила сына Илью 1992 года рождения.