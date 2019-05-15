Озвучены последние слова Миронова перед смертью

Актриса Людмила Гаврилова рассказала шоумену Борису Корчевникову о кончине легенды советского кино Андрея Миронова. Она стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Людмила Гаврилова поведала, что была на последнем спектакле Андрея Миронова -"Безумный день, или Женитьба Фигаро. Это происходило в Риге в 1987 году. В тот день гостья ток-шоу "Судьба человека", которая играла Сюзанну, была на выходном. Она решила послушать музыку, но что-то ее остановило.

"Когда я вышла, то ноги почему-то не шли в гостиницу. Я отправилась в театр. Спектакль был в самом разгаре. Миронов был на сцене. Вдруг, его повело в сторону. Тут к нему подбежал Ширвиндт. Мы положили Андрея на столик для реквизита. Я подошла к Андрею, и он произнес: "Боль. Жить, жить надо!" – вспомнила о мучающемся коллеге Людмила Гаврилова.

По понятным причинам занавес закрыли. Сидящая в зале публика ничего не могла понять. Зрители недоуменно переглядывались. Гавриловой пришлось выйти к поклонникам и сообщить, что продолжения не будет. Людмила не стала скрывать, что Андрею Миронову внезапно стало плохо. "Зал после моих слов встал и начал аплодировать", —отметила артистка в студии шоу "Судьба человека".

Спустя два дня не приходя в сознание Андрей Миронов скончался. Позже выяснилось, что у звезды советского кино произошло кровоизлияние в мозг.

По словам Людмилы Гавриловой, головные боли у артиста начались еще за девять лет до смерти. Иногда Миронов просил ее сделать массаж.

"Он страдал врожденной аневризмой головного мозга, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки. Врач, когда поставил ему диагноз, сразу сказал, что у него в голове граната и непонятно, когда она рванет. Рванула она в итоге на сцене рижской оперы", – рассказала Людмила Гаврилова ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.