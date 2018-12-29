Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

В Москве состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Министерства культуры России в Атриуме Большого театра. Министр культуры Владимир Мединский удостоил особыми знаками отличия актеров Александра Семчева и Виктора Добронравова, Андрея Мерзликина и Дмитрия Дюжева, актрису Юлию Пересильд и многих других. Кстати, актриса вышла в свет в стильном светлом платье с закрытым верхом, который, впрочем, не смог скрыть ее пышную грудь.
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