"Трудяга": маленькая дочь Николаева очаровала народ
Маленькой наследнице артиста в октябре исполнится только четыре года. Вероника много времени проводит со знаменитым отцом: он часто берет дочку в поездки. На радость поклонникам в личном микроблоге Игорь Николаев публикует свежие фото и видео с малышкой.
Например, накануне звезда показала подписчикам, как Вероника ухаживает за садом. Девочка увлеченно поливает цветы, держа внушительных размеров шланг. К работе кроха подошла со всей ответственностью – Вероника старалась не пропустить ни одно растение.
"У нашего юного садовника Вероники много работы - хозяйство-то большое!)😂🌷🌹🌳🌿 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев под видеозаписью.
В комментариях российский продюсер Арман Давлетьяров, отметил, что у Игоря Николаева растет хорошая помощница, а вот супруга кутюрье Валентина Юдашкина – Марина призналась, что свой сад поливать не будет, так как надеется на дождь.
Меж тем интернет-обыватели были очарованы трудолюбивой наследницей Игоря Николаева. Они не пожалели теплых слов в адрес Вероники.
"Солнышко. Такая взрослая уже. Замечательный у вас садовник 😘😘😘", "Маленькая помощница подрастает,пусть Ангелы будут всегда рядышком😘🌈🎈🎈🎈🎉🌹", "Маленькая помощница!!!умничка!!!старается каждый цветочек полить!!!😘😘😘🌸🌸🌸🌸🌸", "Молодец, надо приучатьсч к физическому труду с детства", "Умница вероника!трудяга тщательно поливает и н кого не пропустила и елочку полила ❤❤❤👏👏", – отмечали поклонники Игоря Николаева.
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