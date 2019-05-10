Шок-признание Игоря Николаева: "Педофил я, понимаешь"

Известный певец и композитор откровенно рассказал о личном. Игорь Николаев сообщил, что подвергался нападкам со стороны общества.

Артист рассказал о разнице в возрасте с женой. При этом он отметил, что многие одно время относились к нему с непониманием.

Игорь Николаев сделал шокирующее признание о том, кем его считали окружающие. "Знаешь, парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он – педофил. Педофил я, понимаешь", – заявил певец в эфире программы "Он и она" на телеканале "ТВ-Центр".

По его словам, "эта история" почему-то всех раздражала, но в то же время и привлекала. Однако в браке с Юлией Проскуряковой такого нет, чему Игорь Николаев удивлен. "Хотя Юлька младше меня на 22 года. Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали", – поделился артист.

Рассказал Игорь Николаев и о своем отношении к дружбе. По его мнению, если это настоящая дружба, которая длится долгие годы, то она не может обойтись без недопонимания и конфликта. А, возможно, и даже без какого-то разочарования. Однако, по словам Игоря Николаева, если друзья находят в себе силы заново построить отношения, то их отношения выходят на новый уровень, становясь намного крепче.