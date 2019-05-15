Вид Пугачевой после смены пола вызвал оторопь
Технический прогресс дошел до того, что буквально за несколько секунд можно увидеть, как выглядел бы человек, если бы сменил пол. В частности, это позволяет сделать популярное приложение Snapchat. В нем есть так называемые маски, накладывающие эффекты на селфи.
Украинское издание "Обозреватель" решило пошутить и наложить один фильтров под названием "смена пола" на фото знаменитостей. Одной из тех, кому сменили пол, стала Алла Пугачева. Стоит отметить, что ее вид после такого преображения вызывает оторопь.
Смене пола также подверглись избранный президент Украины Владимир Зеленский, юморист Максим Галкин, исполнители Сергей Лазарев, Влад Топалов, Ани Лорак и другие знаменитости. Пользователи Сети посчитали идею забавной.
Напомним, что 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь такого события певица организовала грандиозный концерт в Кремле. Общественный резонанс вызвали цены на билеты – они доходили до полумиллиона рублей.
Как писали "Дни.ру", после юбилейного концерта Алла Пугачева устроила вечеринку в одном из московских ресторанов. Там собрались близкие и друзья Примадонны. Присутствовали даже Дмитрий Медведев с супругой Светланой и Валентина Матвиенко.
Продюсер отреагировал на слухи
Артиста сняли в женском обществе
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.