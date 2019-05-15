Вид Пугачевой после смены пола вызвал оторопь

В Сети появилось фото Примадонны в мужском обличье. Алла Пугачева выглядит шокирующе.

Технический прогресс дошел до того, что буквально за несколько секунд можно увидеть, как выглядел бы человек, если бы сменил пол. В частности, это позволяет сделать популярное приложение Snapchat. В нем есть так называемые маски, накладывающие эффекты на селфи.

Украинское издание "Обозреватель" решило пошутить и наложить один фильтров под названием "смена пола" на фото знаменитостей. Одной из тех, кому сменили пол, стала Алла Пугачева. Стоит отметить, что ее вид после такого преображения вызывает оторопь.

Смене пола также подверглись избранный президент Украины Владимир Зеленский, юморист Максим Галкин, исполнители Сергей Лазарев, Влад Топалов, Ани Лорак и другие знаменитости. Пользователи Сети посчитали идею забавной.

Напомним, что 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь такого события певица организовала грандиозный концерт в Кремле. Общественный резонанс вызвали цены на билеты – они доходили до полумиллиона рублей.

Как писали "Дни.ру", после юбилейного концерта Алла Пугачева устроила вечеринку в одном из московских ресторанов. Там собрались близкие и друзья Примадонны. Присутствовали даже Дмитрий Медведев с супругой Светланой и Валентина Матвиенко.