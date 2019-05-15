Пугачева свалила свой провал на больного певца

Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместо Валерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самой представлять свою песню.

Алла Пугачева – автор песни "Примадонна", которую она сама обычно и исполняет. Однако написана композиция была для Валерия Меладзе, который должен был выступить с ней на международном конкурсе Евровидение в 1997 году.

Валерий Меладзе перед самым Евровидением неожиданно заболел. В результате Алле Пугачевой пришлось самой представлять свое произведение зрителям и судьям.

"Я должна была ехать как композитор, но певец, которому была предназначена песня (если вы обратили внимание, там мужской текст, слава Богу, что он и так, и так мог быть произнесен) заболел и не мог петь. Мне было достаточно странно исполнять эту песню. Я думала, для кого ж спеть ее? Я же должна видеть человека, которому я эту песню посвящаю. Никого, кроме Гурченко, у меня в голове не возникло", – напоминает рассказ Аллы Пугачевой об этом событии телеграм-канал "Русский шаффл".

Примадонна в итоге заняла 15-е место – Аллу Пугачеву европейцы не поняли. Как, впрочем, и Филиппа Киркорова двумя годами ранее. Возможно, сыграло роль то, что свои песни российские звезды исполняли на русском языке. В 2008 году Дима Билан стал победителем, спев на английском. Правда, другие участники Евровидения из России, перенявшие билановский опыт, не добились такого успеха.