Звезда "Уральских пельменей" чудом осталась жива
Гастроли звезды "Уральских пельменей" едва не окончились трагедией. Актриса Ксения Корнева не уделила достаточно внимания своему здоровью и в результате едва не лишилась глаза.
Постоянные переезды из города в город на автобусе не особенно полезны для здоровья. У звезды "Уральских пельменей" начался насморк и кашель. Привыкшая носить линзы Корнева продолжала ими пользоваться, хотя врачи рекомендуют переходить на очки при малейшем воспалении.
"Итог: воспаление, которое пошло внутрь глаза. Сделала рентген носовых пазух, сделали укол в глаз, скоро будет еще один, прописали кучу разных капель в глаза и нос. Линзы во время лечения не носить, привыкаю обратно к очкам", – рассказала подписчикам в Instagram Ксения Корнева.
Медики объяснили актрисе, что канал, связывающий слизистую глаз и носа, очень тонкий, поэтому микробы распространяются очень быстро. Любое воспаление может привести к слепоте. Если бы звезда "Уральских пельменей" еще немного затянула с визитом к врачу, дело могло окончиться весьма плачевно. Актриса как минимум потеряла бы глаз.
Поклонников звезды "Уральских пельменей" рассказ актрисы очень расстроил. Ксении Корневой желают скорейшего выздоровления и новых успехов в составе любимого россиянами коллектива, пишет "Экспресс газета".
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