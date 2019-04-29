Звезда "Уральских пельменей" влезла в грязный скандал с дочкой Алсу
Мясников посоветовал проигравшему дочери Алсу Микелле Ержану "не грустить". "Все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований и прочих выдумок", – приводит запись артиста Ura.ru.
Кроме того, звезда шоу "Уральские пельмени" предложил Ержану спеть вместе. "Если хочешь, будем выступать вместе. Песни я напишу, ну и наконец-то, хоть кто-то научит меня петь", – заявил Вчеслав Мясников.
Поклонники одобрили предложение участника шоу "Уральские пельмени". "Классная идея", "Очень жаль, что несправедливость добралась и до детей. Хочется верить, что действительно @maksim_erjan достигнет своих высот! Спасибо, Слава, что поддерживаете мальчика!", "Спасибо Вам! Хоть кто-то встал на защиту таланта!", – прокомментировали подписчики идею Мясникова.
Ранее другой участник шоу"Уральские пельмени" Сергей Исаев назвал Максима Ержана "настоящим" победителем. Артист предложил пригласить ребенка на шоу "Голоса Екатеринбурга". Напомним, по результатам онлайн-голосования Ержан проиграл дочери Алсу Микелле Абрамовой. Победу девочки зрители поставили под сомнение. В связи с широким общественным резонансом Первый канала проводит проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети".
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