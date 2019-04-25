"Между папой и мамой": раскрыта причина "развода" в "Уральских пельменях"
"Уральские пельмени" для Юлии Михалковой – любимая семья, и разлад в коллективе переживает тяжело. Актриса не примкнула ни к одной из групп, так как для нее сделать выбор не представляется возможным.
"Тяжелее всего было то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагали мне выбрать: за "красных" я или за "белых"? И как прикажете мне выбирать между "папой" и "мамой"?", – жалуется Михалкова.
Юлия Михалкова перестала принимать участие в гастролях "Уральских пельменей" еще в прошлом году. Актриса объяснила, что в полном составе артисты выступают на сцене только в Екатеринбурге и записывают номера для телеканала СТС в столице – вот здесь Михалкова работает вместе с ними.
А в туры актриса не ездит ни с кем. Юлия пояснила, что в равной степени уважает Андрея Рожкова, Славу Мясникова, Дмитрия Соколова и Дмитрия Брекоткина – поэтому ей легче было отказаться от гастролей, чем обидеть кого-то из близких друзей.
В то же время, по мнению Михалковой, разговоры о распаде "Уральских пельменей" сильно преувеличены. Коллектив существует, просто в несколько ином виде. "Мы дружны назло недоброжелателям, живы-здоровы и, в конце концов, празднуем творческую "серебряную свадьбу", пока нас "разводят", – цитирует Юлию StarHit.
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