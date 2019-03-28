Звезда "Уральских пельменей" сделала заявление после травмы
Артист шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев упокоил поклонников: он полон творческих планов. Травма ноги, полученная во время игры в хоккей, не скажется на выступлениях.
Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видео для подписчиков в соцсетях. Исаев рассказал о вердикте врачей. По их словам, положительная динамика есть, но комику нужен покой.
Юморист совсем не расстроен запретом на физическую активность – появилось время обдумать новые проекты. "Ну что же, друзья, если по физкультуре покой, то, значит, творческая активность! Парочку проектов придумаем", – заявил участник шоу.
Напомним, что артист "Уральских пельменей" Сергей Исаев получил травму во время игры в хоккей. Шайба попала ему в ногу. Юморист опубликовал в Instagram фотографию конечности в эластичных бинтах.
Эта новость не на шутку напугала многих поклонников шоу "Уральские пельмени". Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах.
Звезда "Уральских пельменей" поблагодарила фанатов за поддержку. Исаев пообещал, что шоу будет продолжаться вопреки всему, и на выступления его травма не повлияет, передает URA.ru.
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