Известная актриса заставила Корчевникова прослезиться
Артистка поделилась с Корчевниковым своей болью. Ирина Гринева потеряла мать. Женщине было всего 55 лет. Смерть пришла в дом звезды неожиданно.
Артистке позвонили и сообщили о трагедии. У родительницы знаменитости остановилось сердце прямо на улице.
"Если бы кто-то подошел к ней и оказал помощь, то она бы сейчас была жива. К сожалению, этого не случилось. Все проходили мимо. Мама мне всегда говорила, что никогда не хочет быть старухой. Так она и ушла из жизни – красивой и молодой. У нее, как у меня, был очень ретивый характер. Мы порой, конечно, недопонимали друг друга, но все равно очень любили", – поведала артистка в студии программы "Судьба человека".
Гринева жалеет, что не успела познакомить маму с возлюбленным – знаменитым фигуристом Максимом Шабалиным. Не смогла родительница артистки увидеть внучку Василису, которая родилась после. Рассказ Ирины растрогал Бориса Корчевникова. Ведущий программы "Судьба человека" не смог сдержать эмоций и даже прослезился.
Родители знаменитости развелись, когда она была совсем маленькой. Долгое время Гринева не общалась с отцом. Однако сейчас отношения наладились.
"У нас сейчас воздух правды в отношениях. Мы близко общаемся. Он как-то спел мне колыбельную, и я растаяла. Понимаете, можно всю жизнь жить вместе с родными, но не любить их, а можно, как у меня, раздельно, но в любви. Былые обиды остались позади", – рассказала Ирина Гринева ведущему ток-шоу "Судьба человека".
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