Лопырева поддержала публично присосавшуюся к гениталиям подругу
Виктория Лопырева оценила смелость предпринимательницы, которая показала своим подписчикам фотографию 5-летней давности. На снимке глава компании "Русмода" позирует возле скульптуры, изображающей нижнюю часть тела мужчины – голую, но при этом в ботинках.
Коллега Виктории Лопыревой обращается со статуей весьма фривольно: немалых размеров орган оказался в руках Оксаны Лаврентьевой, к нему же бизнес-леди тянется губами.
Руководитель "Русмоды" в подписи к снимку поясняет, что сознательно провоцирует народ. Она уверена, что по реакции на такой пост можно понять, кто обладает чувством юмора, а кто страдает отсутствием столь важного качества.
"Одни, увидев такую фотку, поржут. Другие пройдут мимо, третьи начнут строчить ханжеские комменты из серии "вы же мать" ( и именно поэтому мне нельзя прикалываться, бездетным можно), четвертые начнут оскорблять", – написала Лаврентьева.
Виктория Лопырева, комментируя пост, была лаконична: телеведущая оставила несколько ободряющих смайликов. Она посчитала, что этого вполне достаточно, чтобы выразить свою поддержку. Тем более, что большинство комментаторов – в основном женщины – безоговорочно акцию Осканы одобрили.
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