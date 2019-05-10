Счастливая Лопырева рассказала об особом таинстве
Телеведущая убеждена, что этот процесс – особое таинство материнства. Ставшая в феврале этого года матерью 35-летняя светская львица пока не показывает лицо сына Марка Лионеля, но публикует снимки с ним на руках.
Виктория Лопырева призналась, что кормит трехмесячного первенца грудью, и на специальные смеси пока переводить малыша не думает. Она считает этот процесс крайне важным как для матери, так и для ребенка. Модель рассказала, что чувствует особую связь со своим сыном.
"Кормить грудью малыша или нет – такой вопрос даже не стоял. Я знала, что если будет молоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь", – разоткровенничалась Виктория Лопырева с подписчиками. Она добавила, что молоко на первых месяцах укрепляет иммунитет малыша.
"Вопрос вот в чем: как долго кормить?", – добавила модель. Знаменитость рассказала, что ее мама кормила до года, а ее подруга делала это, пока ребенку не исполнилось два года. По словам телеведущей, американские врачи считают, что трех месяцев вполне достаточно.
Фолловеры поддержали эту тему и поделились своим мнением. "Кормить однозначно, дети спокойнее, связь с мамой крепче и это намного удобнее , чем с бутылками возиться", "Дочь кормила до пяти месяцев, сына почти до трех лет. Больше конечно так не стала бы. Это очень тяжело", "Кормите столько, сколько вам и малышу будет комфортно. Природа подскажет, а вы поймете, когда придет время прекратить. До года оптимально. И ни с кем не сравнивайте", – написали пользователи соцсети Виктории Лопыревой.
Напомним, Виктория Лопырева на протяжении долгого времени скрывала беременность и рассекретила ее лишь в декабре 2018 года. Она родила сына от российского бизнесмена Игоря Булатова.
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