Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня
Виктория Лопырева родила сына в начале февраля. Отцом ребенка стал бизнесмен Игорь Булатов. Мальчик появился на свет в одном из американских роддомов, счастливая семья до сих пор живет в Майами. Влюбленные погружены в родительские обязанности, но иногда им удается немного отдохнуть.
Когда состоится свадьба, Виктория Лопырева не говорит. "Нам с Игорем не по 18 лет. У каждого за спиной своя история личной жизни. Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте – формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть, и мы по-настоящему счастливы", – сообщила модель.
Она пока не показывает сына, но утверждает, что Марк Лионель похож на отца. "Очень хотелось бы сказать, что на меня, но он практически копия папы. Только более светленький и со светлыми глазами. Говорят, мальчики обычно похожи на мам, так что, может, еще поменяется", – выразила надежду гламурная блондинка.
Виктория Лопырева дала понять, что они с Игорем Булатовым не намерены останавливаться на одном ребенке. "Мы решили, что дочка точно будет похожа на меня", – улыбнулась красавица.
Кстати, одним из первых с рождением сына Викторию Лопыреву поздравил бывший возлюбленный, футболист Федор Смолов. "Федор сказал, что рад появлению на свет еще одного Водолея (он тоже Водолей. – Прим. ред.), и что, если нужна будет помощь в воспитании, он готов. Водолеи – непростые ребята, все видят под своим углом. Мы расстались, но остались в приятельских отношениях", – цитирует модель сайт "Комсомольская правда".
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