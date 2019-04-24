"Опасный пассажир": Басков о любовнике Вики Лопыревой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Среда 24 апреля
Лента новостей
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
19:45
Юмориста Дроботенко объявили пропавшим
19:37
Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
19:09
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
18:59
Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье
18:22
Кислое и мягкое в эпоху "цифры"
18:18
85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
17:39
Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
17:32
Удаление груди стало новым трендом
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
16:32
Кержаков и Тюльпанова развелись
16:20
У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
16:12
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
15:47
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:17
Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
12:34
Российские яйца проверили на прочность
12:30
Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране
12:28
"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
12:21
Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина
12:19
В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой
11:56
Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
11:52
Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
11:51
В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину
11:42
В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"
11:40
Билану с Басковым врезали за обращение к Зеленскому
11:33
Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой
11:18
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
11:12
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
11:05
Актер из "Гарри Поттера" тайно женился
10:49
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
10:47
Великий герцог Люксембурга скончался в возрасте 98 лет
10:47
Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу
10:39
В Прикамье ребенок нашел труп на пляже
10:33
Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью
10:23
Раскрыта смертельная опасность отказа от завтрака
09:49
Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак
09:46
Лолита помечтала о "пироге" Зеленского
09:35
В Ростове-на-Дону в больнице произошел пожар
09:17
Ольгу Бузову спасают австрийские медики
09:06
"На паузе": рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в семье
08:58
Москвичей предупредили о мощном шторме в мае
08:46
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
08:42
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
08:35
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
08:18
Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни
07:04
Пугачева готовит побег после юбилея
05:02
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
03:01
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
01:02
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
23:05
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
22:00
Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского
21:51
"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
21:22
"ЯМЭФ несет миру правду о Крыме": итоги V юбилейного Ялтинского международного экономического форума
21:11
Пугачевой дали шанс стать первой леди
20:39
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
19:56
Могилу Осина цинично осквернили вандалы
19:28
"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"
18:43
Пынзарь из "Дома-2" решилась на пластическую операцию
18:04
Николаев появился на публике после сотрясения мозга
17:30
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
17:06
Сделано заявление о подрыве Крымского моста
16:50
Ямальские школьники нашли 220 тысяч рублей в сугробе
16:45
В "Зарядье" дадут концерт на редком старинном инструменте
16:40
"Шлем лучи добра": россияне поздравляют Дмитрия Быкова с облегчением
16:39
Конгресс Асгардии в Вене: цифровое государство офлайн
16:33
Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
16:32
В Нижегородской области сгорели 17 частных домов
16:22
Какое кощунство!: Прощание с Цывиной обернулось скандалом
16:14
Знаменитый тренер скончался в возрасте 83 лет
16:12
Взбешенный Михалков подал в суд на охамевших рекламщиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Издевательства над Волочковой: как готовился юбилейный концерт Пугачевой
Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах
Шоу-бизнес

"Опасный пассажир": Басков о любовнике Вики Лопыревой

Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Николай Басков дал откровенное интервью. Певец высказался о своей бывшей невесте Виктории Лопыревой и ее возлюбленном, которого та увела из семьи.
прочитано 219 раз

В конце 2018 года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка. Гламурная красотка сама объявила о беременности, продемонстрировав большой живот. Вскоре стало известно, что отцом малыша является бизнесмен Игорь Булавин. Появились слухи, что ради знойной блондинки он оставил жену с двумя детьми. В феврале Виктория Лопырева родила сына.

ПО ТЕМЕ

Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня

Лопырева восхитила снимком за день до родов

 Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В свое время связь Вики с "золотым голосом России" стала настоящей сенсацией. Пара собиралась оформить отношения в Чечне, на свадьбу был приглашен даже Рамзан Кадыров...

Однако Николай и Виктория расстались, при этом сохранив теплые отношения. Ходили слухи, что Басков даже готов стать тамадой на свадьбе своей экс-невесты. В новом интервью певец прокомментировал отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Интересно, что в дружеском отношении "натурального блондина" к модели многие увидели поддержку, однако сам певец объяснил: "Я не то чтобы ее поддержал… Просто в тот момент она еще была беременна. И это, конечно, богом данный ребенок…"

Николай Басков дал понять, что относится к избраннику Виктории Лопыревой с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Автор: Наталья Аряева24 апреля 2019, 10:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

"Опасный пассажир": Басков о любовнике Вики Лопыревой
Искалеченную МакSим обвинили в пиаре на ДТП
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
Маркл получила под дых накануне родов

Проишествия

Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"

Гламурную блондинку сняли на лобном месте
Шоу-бизнес

Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья

Актриса незадолго до гибели бросила пить
Шоу-бизнес

"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика

Поклонники восхитились великодушием знаменитости

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Анна Семенович выставила напоказ большой живот
Шепелев представил новую пассию
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

Спорт

Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru