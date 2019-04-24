"Опасный пассажир": Басков о любовнике Вики Лопыревой
В конце 2018 года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка. Гламурная красотка сама объявила о беременности, продемонстрировав большой живот. Вскоре стало известно, что отцом малыша является бизнесмен Игорь Булавин. Появились слухи, что ради знойной блондинки он оставил жену с двумя детьми. В феврале Виктория Лопырева родила сына.
Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В свое время связь Вики с "золотым голосом России" стала настоящей сенсацией. Пара собиралась оформить отношения в Чечне, на свадьбу был приглашен даже Рамзан Кадыров...
Однако Николай и Виктория расстались, при этом сохранив теплые отношения. Ходили слухи, что Басков даже готов стать тамадой на свадьбе своей экс-невесты. В новом интервью певец прокомментировал отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Интересно, что в дружеском отношении "натурального блондина" к модели многие увидели поддержку, однако сам певец объяснил: "Я не то чтобы ее поддержал… Просто в тот момент она еще была беременна. И это, конечно, богом данный ребенок…"
Николай Басков дал понять, что относится к избраннику Виктории Лопыревой с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.
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