"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу
Телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева показала новую фотографию на берегу океана. Звезда выложила в своем Instagram снимок с пляжа в Майами, где она решила провести несколько месяцев после рождения ребенка.
Лопырева предстала на снимке в коротких шортах и купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и ровный загар. Звезда сфотографировалась в пол-оборота, отметив, что это частный прием, которым пользуются модели, он "стройнит", отмечает Teleprogramma. Кроме того, фотограф должен снимать снизу, чтобы ноги казались визуально длиннее, написала в комментариях звезда.
Поклонники ведущий пришли от снимка в восторг, расхвалив похудевшую Викторию. "Викуля, вы прям ооочень худая. Все локти начали кусать. А то складочка, животик...", "Идеальная фигура", "Вы просто красавица", "Вика на пляже в Майами точно своя", "Бесконечные ноги", пишут поклонники.
Виктория Лопырева в свою очередь в подписи к фото обратилась к своему возлюбленному, бизнесмену Игорю Булатову: "Это место лучшее для нас с тобой".
Звезда родила сына в США. В Россию, по словам Лопыревой, она планирует вернуться несколько позже.
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