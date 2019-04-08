Кудрявцева жестко объявила о разводе

Лера Кудрявцева сделала категоричное заявление. Популярная телеведущая против того, чтобы мужчины имели вторые семьи.

Очередной выпуск ток-шоу "Звезды сошлись" был посвящен супружеским изменам. В студии Оскара Кучеры и Леры Кудрявцевой собрались певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, писательница Дарья Донцова, супруга футболиста Павла Погребняка Мария, певица Азиза, актрисы Елена Проклова и Анастасия Макеева, певица Татьяна Буланова и многие другие. Они обсудили пикантные подробности своей жизни и жизни именитых коллег.

Дарья Донцова призналась, что никогда не изменяла мужу и даже не думала об этом, а Татьяна Буланова поклялась, что вовсе не измена футболиста Владислава Радимова стала причиной их развода. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал, что ушел к Наталье Сенчуковой, оставив семью, потому что влюбился. По той же причине распался и первый брак Татьяны Булановой.

Не осталась в стороне и ведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что не смогла бы терпеть другую женщину своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая заявила, что немедленно бы рассталась с избранником. "Я все-таки против того, чтобы мужчины имели вторые семьи! Сразу развод! Сразу!" – объявила Лера Кудрявцева.

Елена Проклова парировала: "А знаешь, почему ты против? Ты боишься, что это случится в твоей семье". Тут решил встать на защиту Леры Кудрявцевой соведущий Оскар Кучера. Он обратился в камеру к мужу блондинки: "Понял, Макаров? А еще мы с пацанами придем! Ты нам девочку не обижай!"