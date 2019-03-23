До слез: Кудрявцева сразила не ожидающую подвоха Кожевникову

Мария Кожевникова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Актриса получила самый главный вопрос, который вызвал у нее неожиданную реакцию.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Кожевникова призналась, что на протяжении длительного времени не соглашалась на участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". "Вы узнаете обо мне чуть больше, а если честно, программа подготовила даже для меня такой сюрприз, что я сама не ожидала 🙈" – призналась Мария Кожевникова.

На телешоу актриса сумела заработать 325 тысяч рублей. Когда зашла речь о секрете на миллион, Лера Кудрявцева сказала, протягивая Марии Кожевниковой заветный конверт, что речь там пойдет о некой потере, которая случилась в жизни привлекательной артистки.

Та, прочитав, не смогла сдержать эмоций. Слезы покатились из ее глаз. Мария Кожевникова призналась Лере Кудрявцевой, что до сих пор не смогла пережить ситуацию, не смогла отпустить. Однако говорить о ней артистка отказалась, объяснив, что еще не время, что еще не смирилась.

На шоу поддержать Марию Кожевникову пришли ее мать маргарита Валентиновна, отец, прославленный хоккеист Александр Кожевников, ее старшие сыновья Иван и Максим и младшая сестра (по отцу) Екатерина. Кстати, для юной родственницы именитой актрисы это было первое появление на телевидении. Также не смогли пропустить шоу крестный отец Ивана, известный хоккеист Вячеслав Фетисов с женой Ладой.

А вот супруг Евгений Васильев не пришел. Мария Кожевникова объяснила, что муж у нее не любит публичность, считает для мужчины недопустимым быть в шоу-бизнесе, поэтому предпочитает не "светиться". Примечательно, что Евгений и Мария до сих пор официально не оформили отношения.

Что, впрочем, не помешало им обвенчаться несколько лет назад в одном из православных храмов Ниццы. Тогда Мария Кожевникова была беременна первенцем и буквально сияла от счастья. Актриса убеждена, что официальный брак неважен.