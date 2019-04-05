Скрытная Лопырева впервые показала лицо избранника
Гражданскому мужу Виктории Лопыревой – бизнесмену Игорю Булатову – исполнилось 36 лет. Модель поздравила возлюбленного, опубликовав в Instagram совместный снимок. На фото впервые видно лицо ее "рассекреченного" избранника. В кадре Игорь обнимает свою возлюбленную, облаченную в алое платье.
"С днем рождения, моя любовь", – подписала снимок Виктория. К поздравлениям присоединились и восхищенные красотой пары поклонники. "Всего вам самого наилучшего и еще маленькую девочку в придачу", "Все ясно, овен. Теперь понятно, какая у вас страсть", "Эстетическое наслаждение смотреть на этот союз", "Виктория, очень приятно видеть ваши счастливые глаза. Невооруженным глазом видно, что так выглядит счастье двух любящих людей", – комментируют снимок подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Фотографий с сыном, который недавно родился, Виктория Лопырева не публикует. При этом подчеркивает: это совсем не значит, что малышу уделяется мало времени. О беременности известной модели стало известно в прошлом году. Поклонники были потрясены, когда узнали, что отец ребенка – вовсе не Николай Басков, за которого Вика, вроде бы, собиралась замуж. Позже стало известно имя нового избранника звезды – бизнесмена Игоря Булатова.
Возвращаться в Россию из Майами Виктория Лопырева пока не собирается. Ей нравится теплый климат, так что в Москву моедль не приедет, пока не наступит лето. Виктория сейчас посвящает себя ребенку и восстанавливается после родов. Модель ходит в спортзал, чтобы вернуть себе подтянутую фигуру, пишет Teleprogramma.pro.
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Детали раскрыла супруга телеведущего
Он умер в возрасте 88 лет
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Не хозяйственная жена
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Пропал кот
Он изменил мне со страшной бабой
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Крик души
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Трахаю замужнюю
Передумала выходить замуж
Вредно ли щелкать семечки?
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !