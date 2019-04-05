Скрытная Лопырева впервые показала лицо избранника

Виктория Лопырева отметила день рождения своего избранника публикацией совместного фото. На снимке подписчики наконец смогли разглядеть лицо избранника известной модели, которого ранее она тщательно скрывала.

Гражданскому мужу Виктории Лопыревой – бизнесмену Игорю Булатову – исполнилось 36 лет. Модель поздравила возлюбленного, опубликовав в Instagram совместный снимок. На фото впервые видно лицо ее "рассекреченного" избранника. В кадре Игорь обнимает свою возлюбленную, облаченную в алое платье.

"С днем рождения, моя любовь", – подписала снимок Виктория. К поздравлениям присоединились и восхищенные красотой пары поклонники. "Всего вам самого наилучшего и еще маленькую девочку в придачу", "Все ясно, овен. Теперь понятно, какая у вас страсть", "Эстетическое наслаждение смотреть на этот союз", "Виктория, очень приятно видеть ваши счастливые глаза. Невооруженным глазом видно, что так выглядит счастье двух любящих людей", – комментируют снимок подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Фотографий с сыном, который недавно родился, Виктория Лопырева не публикует. При этом подчеркивает: это совсем не значит, что малышу уделяется мало времени. О беременности известной модели стало известно в прошлом году. Поклонники были потрясены, когда узнали, что отец ребенка – вовсе не Николай Басков, за которого Вика, вроде бы, собиралась замуж. Позже стало известно имя нового избранника звезды – бизнесмена Игоря Булатова.

Возвращаться в Россию из Майами Виктория Лопырева пока не собирается. Ей нравится теплый климат, так что в Москву моедль не приедет, пока не наступит лето. Виктория сейчас посвящает себя ребенку и восстанавливается после родов. Модель ходит в спортзал, чтобы вернуть себе подтянутую фигуру, пишет Teleprogramma.pro.