Родившая Лопырева похвасталась идиллией с любовником
Мамой светская львица стала в начале февраля этого года. 35-летняя Виктория Лопырева не скрывает, что кормит малыша грудью, отказавшись от искусственного прикорма.
По словам модели, они с возлюбленным стараются как можно больше времени уделять сыну. "Игорь – хороший папа. У него на руках малыш быстро успокаивается, и это спокойствие и уверенность передаются и мне", – приводит слова Виктории Лопыревой Teleprogramma.pro.
Знаменитость призналась, что они с избранником почти все время проводят с ребенком, но замыкаться в четырех стенах не собираются: встречаются с друзьями и ходят на стадион. А пока молодые родители наслаждаются обществом друг друга, заботиться о первенце Виктории Лопыревой помогает няня.
После родов девушке приходится тщательно следить за рационом не только ради того, чтобы привести себя в идеальную форму, но и ради малыша – чтобы у него не возникало проблем с пищеварением. При этом Виктория Лопырева заверила, что американские врачи разрешают кормящим мамам есть все, но в разумных приделах.
Напомним, уже через несколько дней после родов Виктория Лопырева сходила на романтическое свидание в ресторан вместе с Игорем Булатовым, отметив День всех влюбленных. Она уверена, что и после родов женщина должна оставаться женщиной.
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