Затравленная Лопырева нелепо оправдалась за равнодушие к своему ребенку

Виктории Лопыревой приходится оправдываться перед поклонниками. Известную модель и телеведущую раскритиковали за невнимание к ребенку.

Виктория Лопырева перед родами уехала в США – климат Атлантического побережья ей очень нравится. В Майами модель осталась и после того, как родила сына. Телеведущая ежедневно радует поклонников снимками своей цветущей персоны.

Подписчики тем временем обратили внимание, что в микроблоге телеведущей нет фотографий мамы с сыном. Они поинтересовались у модели: с кем же остается Марк Лионель, пока его родительница активно отдыхает? Поклонникам показалось, что Виктория Лопырева слишком мало времени уделяет общению с малышом.

"А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна", "С кем ваш малыш?" – засыпали вопросами Викторию фолловеры. Другие попытались заступиться за Лопыреву: "Ребенок может быть рядом за кадром, может дома быть с бабушкой или няней. Ничего с ребенком не произойдет за пару часов!" – писали они.

Но настроенное скептически большинство переубедить не удалось. "Ну-ну за кадром)) не смешите меня) к баскетболу готовится))", – ответили "защитникам".

Виктория Лопырева ответила на критику довольно спокойно. Телеведущая отметила, что с сыном все в порядке. А показывать его в каждой публикации Лопырева, по ее словам, не считает нужным.