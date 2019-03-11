Затравленная Лопырева нелепо оправдалась за равнодушие к своему ребенку
Виктория Лопырева перед родами уехала в США – климат Атлантического побережья ей очень нравится. В Майами модель осталась и после того, как родила сына. Телеведущая ежедневно радует поклонников снимками своей цветущей персоны.
Подписчики тем временем обратили внимание, что в микроблоге телеведущей нет фотографий мамы с сыном. Они поинтересовались у модели: с кем же остается Марк Лионель, пока его родительница активно отдыхает? Поклонникам показалось, что Виктория Лопырева слишком мало времени уделяет общению с малышом.
"А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна", "С кем ваш малыш?" – засыпали вопросами Викторию фолловеры. Другие попытались заступиться за Лопыреву: "Ребенок может быть рядом за кадром, может дома быть с бабушкой или няней. Ничего с ребенком не произойдет за пару часов!" – писали они.
Но настроенное скептически большинство переубедить не удалось. "Ну-ну за кадром)) не смешите меня) к баскетболу готовится))", – ответили "защитникам".
Виктория Лопырева ответила на критику довольно спокойно. Телеведущая отметила, что с сыном все в порядке. А показывать его в каждой публикации Лопырева, по ее словам, не считает нужным.
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