Лопырева ошеломила идеальной фигурой спустя две недели после родов

Лишь пару недель назад Виктория Лопырева объявила о том, что стала матерью. И уже демонстрирует великолепную фигуру в купальнике, отчего пользователи Сети пришли в исступление.

Виктория Лопырева находится в Америке, куда отправилась незадолго до родов. Сын модели появился на свет в одном из престижных медицинских центров, и уже спустя несколько дней Вику с новорожденным выписали домой. Гламурная красотка окунулась в материнство, но и о себе не забывает. Так, 14 февраля она "взяла выходной" и устроила праздничный ужин с любимым, а несколько дней спустя приняла решение возвращаться к своим модельным параметрам.

"Завтра нашему мальчику 👼🏻❤две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – призналась счастливая мать Виктория и немедленно принялась спрашивать у подписчиков способы похудания. К свежему посту блондинка добавила свою фотографию в купальнике.

Обескураженные подписчики сделали вывод, что Лопыревой некуда худеть. Дескать, она выглядит настолько великолепно, что нельзя даже подумать о том, что две недели назад она стала матерью. "Вика, это у вас должны спрашивать, как приходить в форму", "Вы уже в прекрасной форме, как и всегда", "Вам куда еще в форму?!😅уже сногсшибательны!", "вы точно рожали?)))) Точно прошло 2 недели?)))) Красотка ❤❤❤ счастья и здоровья всем малышам и мамочкам))))" – высказались поклонники.

Впрочем, не обошлось без негативных отзывов. В частности, по какой-то им одной ведомой причине подписчики сделали вывод, что Виктория Лопырева не кормит малыша грудью и вообще оставила его на няню. "А малыш видимо на искусственном вскармливании", "Боже мой!! уже убрала живот после родов и фигуру подобрала!! вот, что значит море рядом и наличие хорошей жизни!!", "на няньку сына сбагрила и собой занялась уже. О сыне надо думать сейчас а не о себе!", "две недели, а все мать побежала на диеты и тренировки", "Я так понимаю вы грудью его не кормите и сидит с ним кто интересно отец или няня?... Ранова то еще в форму приходить, организму надо перестроится для начала", – прокомментировали желании Виктории Лопыревой иметь идеальное тело пользователи Сети.