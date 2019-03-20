Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
Сейчас Виктория Лопырева в Америке, куда отправилась незадолго до родов. Сын модели появился на свет в одном из престижных медицинских центров, и уже спустя несколько дней Вику с новорожденным выписали. Вскоре счастливая мамочка начала выкладывать фотографии, на которых предстала такой стройной, что обескураженные поклонники заподозрили, что она и не рожала.
Однако сама модель убеждена, что ей еще есть куда стремиться, и спросила у подписчиков, какие средства для похудения они ей могут порекомендовать. Действительно, судя по фото Виктории Лопыревой без ретуши, красавица не стала исключением из ряда рожавших женщин. Обвисшая грудь, складки, несвежий вид – все эти "радости" материнства не обошли стороной и модель.
В Сети появилось фото, на котором Виктория Лопырева запечатлена идущей по улице со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Темный комбинезон только подчеркнул несовершенства фигуры. "Вот она наша красивая лань 😂👌 Викуля чикуля !" – в подписи к фото съязвил опубликовавший кадр пользователь.
Мнения комментаторов разделились. Кто-то возмутился увиденным, а кто-то воспринял снимок как нечто обыденное. "Ну родила она не пришла еще в форму... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "таких больше половины инстателочек 😂", "Нормальная у нее фигура после родов, все хотят на фото выглядеть хорошо!" – высказались подписчики в Instagram о Виктории Лопыревой.
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