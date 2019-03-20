Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть

Едва родив, Виктория Лопырева стала выкладывать в Сеть фотографии, на которых демонстрировала практически идеальные формы, от чего поклонники приходили в восторг, а злопыхатели места себе не находили от зависти. Казалось, проблемы, сопутствующие всем рожавшим женщинам, по какой-то причине обошли Вику стороной. Но выяснилось, что это не так.

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