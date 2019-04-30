Потерявший стыд Панин устроил оргию на глазах у публики

Алексей Панин отметился очередной скандальной выходкой. Актер выложил откровенное видео "секс-вечеринки" с друзьями.



Скандальный актер Алексей Панин запечатлел на видео процесс приготовления завтрака для своих голых друзей. На кадрах мелькают едва прикрытые полотенцами девушки и друг артиста – также позирующий в костюме Адама.

"Андрей, завтрак будешь? Я снял видео, которое можно залить в Instagram. Потому что на нем нет ни одного лица, есть только ****** (грудь)", – слышен голос автора ролика.

Видео и фото появились на странице Алексея Панина в Instagram, однако довольно быстро были удалены. Скорее всего, заметает следы сам хозяин страницы – иначе его микроблог давно бы заблокировали. Панин в последнее время часто публикует провокационные материалы – но они быстро исчезают из соцсети.

Подписчики уже видели актера в разных интерьерах – в частности, недавно он выкладывал снимки с нудисткого пляжа. Правда, вскоре Алексею Панину пришлось их удалить. Но среди пользователей сразу вспыхнула дискуссия – стоит ли отцу несовершеннолетней девочки выкладывать подобные снимки на всеобщее обозрение.

Напомним, недавно актер показал поклонникам свою обнаженную подругу.Снимки парочки в Instagram вызвали неоднозначную реакцию. Одни хвалили Алексея Панина за смелость, другие сочли, что это уже чересчур.