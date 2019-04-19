Бесстыжий Панин оголяется перед дочерью
Артист заявил, что во многих странах – например, в Германии и Финляндии – дети ходят с родителями обнаженными в баню, и в этом нет никаких проблем. Алексей Панин отметил, что его дочь — нормальный, образованный человек. Навязывать наследнице "ложные постулаты" он не собирается.
"Нет, я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как и многие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей и детей во всем цивилизованном мире", – цитирует скандального актера Life.ru. Он добавил, что в России люди "живут в шорах", но всем мире все по-другому.
Также Алексей Панин в очередной раз открыто "наехал" на Россию. "Мы не хотим надевать на себя тряпки в 40 градусную жару. Это у вас проблемы в стране, с вашим сознанием, мозгом и воспитанием. Во всем цивилизованном мире с этим проблем нет", – приводит слова актера НСН.
Ранее Алексей Панин опубликовал эротическое фото с отдыха. На снимке в Instagram обнаженный артист стоит рядом со своей голой подругой на коленях. В подписи эпатажный артист отметил, что они рождены, чтобы быть счастливыми, передает Пятый канал. Снимки обнаженной парочки вызвали в соцсети, как обычно, неоднозначную реакцию.
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