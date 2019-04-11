Панин публично врезал ведущему Первого канала
Артист признался, что всегда с неодобрением относился к журналисту и даже позволял себе отпускать в его адрес оскорбительные замечания. А несколько дней назад Алексей Панин случайно встретил Артема Шейнина на улице. Вместо того чтобы подойти к актеру и ответить на заявления, телеведущий притворился, будто не узнал его, и пошел в другую сторону.
"Два дня назад встретил на улице кремлевского пропагандиста Шейнина. Пипец! Я столько раз публично говорил, что хочу нас***ть ему в рот, а он увидел меня и даже не ударил. Пошел в другую сторону и спрятал глаза", – вспоминает Алексей Панин.
К посту артист добавил коллаж, состоящий из фотографий популярных ведущих федеральных каналов – Артема Шейнина, Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева. Актер публично раскритиковал их деятельность.
Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики согласились с Алексеем Паниным: "Если б вы свое обещание исполнили, то я вам бы только поаплодировал", "Полностью поддерживаю", "Ты прав, Алексей!". Другие комментаторы напомнили, что артист тоже не отличается выдающейся репутацией: "Алексей, у вас тоже особых заслуг нет... Кроме сомнительной репутации".
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