Дочь Панина отказалась встречаться с матерью

Дочь Панина отказывается встречаться со своей родительницей. Супруга актера не позволяет девочке путешествовать с отцом, и всякий разговор окачивается печально.

Дочь Панина Анна Панина – или Нюся, как называют девочку в семье - пришла с отцом на программу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры. В шоу "Звезды сошлись" 10-летняя девочка рассказала об отношениях с матерью Юлией - бывшей женой актера Алексея Панина. И призналась, что не хотела бы жить с мамой.

"Она делает так, чтобы я не тянулась к ней. Вот мне не хочется просто посидеть с ней о чем-то поговорить, потому что я знаю, что это перерастет в очень опечаленный разговор", – призналась дочь Панина.

Как рассказала дочь Панина, любой разговор с мамой в конце концов выводит обеих из себя. А после того, как Юлия запретила ей путешествовать, девочка отказалась от контактов – она не виделась с матерью с 10 сентября прошлого года. Анна вдобавок поместила номер мамы в черный список, чтобы та не смогла дозвониться.

Сам Алексей Панин общению дочери с Юлией не препятствует. Однако жалуется на то, что Анна не может путешествовать с ним. Всему виной запрет на выезд за границу, который в начале 2014 году оформила ее мать. Много раз он пытался предложить бывшей жене решить проблему мирным путем, но в ответ все время слышал категорический отказ.

Дочь Панина сама звонила маме и просила отпустить с Алексеем в Германию. Юлия в ответ предложила ей приехать к ней в гости, в Санкт-Петербург – хотя знает, что дочь Панина не любит этот город, пишет StarHit.