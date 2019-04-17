Панин с голой подружкой взбудоражили народ
Эпатировать публику Алексей Панин умеет. Теперь актер решил привлечь к любимому занятию подругу. В качестве подписи к фотографии Алексей Панин использовал цитату из сборника "мудрых изречений" своего единомышленника – Никиты Джигурды. "Мы пришли на эту землю только лишь для того что бы быть счастливыми!", – написал актер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Снимки обнаженной парочки в Instagram вызвали, как обычно, неоднозначную реакцию. "Отличное фото! Алексей, вы очень смелый человек!", "Сейчас моралисты налетят", "Как всегда, в своем репертуаре, шагаешь по размеру", "Фото могут удалить, как в прошлый раз", - пишут сочувствующие Алексею Панину пользователи. "Чересчур", "Опять за старое", – ворчат критики.
Пристрастие Алексея Панина к эксгибиционизму – не новость для пользователей. Они насмотрелись на актера в разных интерьерах – в частности, недавно он выкладывал снимки с нудисткого пляжа. Правда, вскоре Панину пришлось их удалить. Но за короткое время среди подписчиков вспыхнула дискуссия – стоит ли отцу несовершеннолетней девочки выкладывать подобное на всеобщее обозрение.
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