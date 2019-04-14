Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания

Телеведущая Юлия Барановская, которую многие телезрительницы считают своего рода иконой стиля, образцом для подражания и образцом изящества, призналась, что для поддержания красоты не только занимается спортом, но и прибегает к услугам косметолога. Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева в разговоре с "Дни.ру" поддержала подобный подход.



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