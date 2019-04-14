Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
"В данное время, когда если не каждая вторая, то каждая пятая девушка прибегает к услугам косметолога, глупо упрекать Барановскую в этом. Тем более, будучи публичной личностью, ей нужно выглядеть идеально", – уверена специалист.
"Я считаю, что если услуги косметолога или пластического хирурга делают тебя счастливее и убирают комплексы, почему бы и нет. Живем то один раз, и не стоит отказывать себе в таких вещах, когда есть на это возможность", – подчеркнула Анастасия Николаева.
"И в желании разнообразить свои занятия спортом, я тоже ее поддержу. Все хотят оставаться в хорошей физической форме, а если это еще и интересно– тем лучше", – заключила ведущий стилист студии Dajmur.
Напомним, ранее телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками своими секретами красоты. Она рассказала, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает целый комплекс процедур, куда помимо занятий спортом входит регулярное посещение косметолога и "уколы красоты".
"Лоб не выдерживает мою повышенную эмоциональность, а поскольку я работаю на телевидении, мне нужно выглядеть хорошо", – объяснила она необходимость уколов ботекса.
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