Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело
В Москве состоялась церемония вручения ежегодной премии "Самые стильные в России" по версии журнала Светланы Бондарчук HELLO! По красной дорожке мероприятия прошлось множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне и Юлия Барановская, которая умудряется находить время между съемками на Первом канале и воспитанием троих детей.
Телеведущая прошлась по красной дорожке в платье-плаще. Причем женщина спустила наряд с одного плеча, эффектно обнажив кожу. Завершили образ распущенные волосы и яркий густой макияж. Интересно, что аналогичную одежду подобрала для того же самого мероприятия и популярная актриса Екатерина Волкова, звезда многосерийного комедийного фильма "Воронины". Как женщины отнеслись к такому курьезу, пока неизвестно.
Тем не менее, обе знаменитости, судя по комментариям в социальной сети Instagram, куда они выложили видео и фото с церемонии, удостоились только положительных отзывов. Отметим, что после громкого расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская буквально преобразилась.
Покинув Лондон с детьми, женщина нашла приют в семье своих друзей Жирковых. Затем Юлия Барановская дала откровенное интервью скандально известному телешоу Андрея Малахова "Пусть говорят", сообщив самые пикантные подробности разрыва с футболистом. А потом женщину позвали вести передачу на "первой кнопке". Вот уже на протяжении нескольких лет Юлия Барановская является ведущей шоу "Мужское/Женское" в партнерстве с Александром Гордоном.
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