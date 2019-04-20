"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Суббота 20 апреля
Лента новостей
13:07
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
10:42
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
07:06
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
06:30
Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
03:04
Простившей Башарова бывшей жене обещают новые побои
01:40
Жириновский оказался сватом Кравец
01:03
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
23:02
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
22:01
Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
21:56
Астероид-убийца отложил конец света на 5 лет
21:27
Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
20:29
Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"
19:42
"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
19:33
В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына
19:17
Елена Захарова расскажет о предчувствии
18:54
Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
18:33
"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
18:30
Чем заняться на Пасху в Москве
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
18:00
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
17:27
Быкова настигло проклятие Началовой
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
17:00
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:51
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
16:17
Петросян и его молодая пассия получили благословение
16:00
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:37
В Красногорске водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил иномарку
15:12
В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:41
"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:28
Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
14:11
Пять чудес техники для дачи
14:03
"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
14:00
Под Подольском нашли авиационную бомбу
13:55
Пенсионерка – жена Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
13:52
Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
13:39
Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
13:23
Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет
13:12
Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя
13:11
Самбурская попрощалась с профессией
13:09
Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон
13:08
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
12:54
Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
12:50
Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе
12:44
Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии
12:29
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
12:19
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
12:05
Петербуржец забил жену до смерти после недели запоя
11:59
В Москве загорелся жилищный комплекс "ЗИЛАРТ"
11:55
"ЕР" предложила создать единую систему учета отходов
11:51
77-летняя Алентова стала выглядеть моложе дочери
11:42
В Москве при пожаре погиб человек
11:41
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой
11:41
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
11:37
В Одинцово у женщины украли часы и драгоценности на 4 млн рублей
11:26
Алкоголичка в депрессии: подруга винит в смерти Цывиной постоянную пьянку
11:17
В центре Петербурга водитель сбил четырех пешеходов
11:04
"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь
10:51
Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
10:49
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
10:45
Главные события Москвы
10:33
Больше не президент: названа новая должность Порошенко
10:31
Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве
09:57
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
09:49
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза
09:18
"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой
09:13
Бесстыжий Панин затащил дочь к голым мужикам
08:48
"Молодые и светлые": Зеленский собрал потенциальных министров
08:35
Родившая Александра Стриженова показала малыша
08:23
В Сети всплыли лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
Затравленной Малышевой протянули руку помощи
05:05
Реальный срок: резкий поворот в деле Кокорина и Мамаева
03:04
Заказавший Шнурова Разин решился на крайние меры
01:03
Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили
23:02
Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
22:01
Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
21:21
Милонов предложил Навальному провериться на наркотики
21:20
Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
21:11
"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
20:29
Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
20:19
"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
19:56
Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
19:44
Известный актер опустил стул на голову Корчевникову
19:06
"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой
18:47
"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми
18:29
Звезда "Универа" врезала критикам своей подруги
18:24
Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова
17:43
Харламов отверг обвинения в поджоге Нотр-Дам
17:17
Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
Шоу-бизнес

"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com.
Телеведущая прокомментировала слухи о романе с коллегой. Юлия Барановская рассказала, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном.
прочитано 919 раз

Звезда ток-шоу "Мужское/женское" Первого канала тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Юлия Барановская всячески намекает в соцсетях, что у нее есть мужчина, однако лицо избранника никогда не показывает.

ПО ТЕМЕ

Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело

Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Подобная таинственность способствовала появлению множества слухов. Ей, например, приписывали романы с женатым юмористом Максимом Галкиным и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко.

Теперь поклонники сватают Барановскую за коллегу по цеху Александра Гордона. Телеведущие хорошо общаются. Александр снял Юлию в собственном фильме и приходил на день рождения ее дочери Яны.

А на днях Барановская опубликовала в личном Instagram снимок. В кадре она запечатлена вместе с Гордоном. "Я всегда его очень внимательно слушаю", – написала она ниже.

Поклонники телеведущей моментально отреагировали на пост. "Кажется, вы тайно влюблены в друг друга", – написала интернет-обывательница. Юлия Барановская поспешила ответить.

"Саша по уши влюблен в свою жену Нозу. И я часто это наблюдаю, когда приезжаю к ним в гости", – отметила телеведущая.

Добавим, Александр Гордон женат в четвертый раз. С супругой Нозой Абдулвасиевой телеведущий живет уже четвертый год и воспитывает двух сыновей.

После развода с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей.

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2019, 16:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Деградация ,таджичка ,Гордон лох!Для этих,это бизнес!Ахаха,старый хрычь ,все свои пожитки оставит,дебил!ДУРАКИ ВООБЩЕ!НА РЫНОК ПРИХОДИТЕ К НАМ,МЫ ВАС НАУЧИМ ,АХАХА
Гость
Ответить
Жена узбечка???Ахаха
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе

Шоу-бизнес

"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление
"Я всегда прав": Панин нелепо оправдался за скандальные выходки

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына

Андрей Малахов сцепился с наследником звезды
Шоу-бизнес

Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова

"Золотой голос России" был замечен в компании модели
Шоу-бизнес

"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась

Телеведущая потеряла самообладание

Шоу-бизнес

Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым

Елизавета Шевыркова заявила, что живет отдельно

Гороскоп

"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность

Фоторепортажи

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Спорт

Медведева решила вернуться к Авербуху
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru