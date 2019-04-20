"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
Звезда ток-шоу "Мужское/женское" Первого канала тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Юлия Барановская всячески намекает в соцсетях, что у нее есть мужчина, однако лицо избранника никогда не показывает.
Подобная таинственность способствовала появлению множества слухов. Ей, например, приписывали романы с женатым юмористом Максимом Галкиным и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко.
Теперь поклонники сватают Барановскую за коллегу по цеху Александра Гордона. Телеведущие хорошо общаются. Александр снял Юлию в собственном фильме и приходил на день рождения ее дочери Яны.
А на днях Барановская опубликовала в личном Instagram снимок. В кадре она запечатлена вместе с Гордоном. "Я всегда его очень внимательно слушаю", – написала она ниже.
Поклонники телеведущей моментально отреагировали на пост. "Кажется, вы тайно влюблены в друг друга", – написала интернет-обывательница. Юлия Барановская поспешила ответить.
"Саша по уши влюблен в свою жену Нозу. И я часто это наблюдаю, когда приезжаю к ним в гости", – отметила телеведущая.
Добавим, Александр Гордон женат в четвертый раз. С супругой Нозой Абдулвасиевой телеведущий живет уже четвертый год и воспитывает двух сыновей.
После развода с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей.
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