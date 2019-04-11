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Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
На днях Лера Кудрявцева отправилась в Великобританию. Однако там с популярной телеведущей случилось несчастье.

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Уже на протяжении нескольких дней Лера Кудрявцева делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram фотографиями и короткими видеороликами из своего путешествия по столице Великобритании. В Лондоне популярная телеведущая встретилась со своей приятельницей, прогулялась по самым известным местам, посетила блошиные рынки, которые, по ее признанию, просто обожает.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Однако не обошлось без неприятного инцидента. Лера Кудрявцева стала жертвой карманников. О несчастье телеблондинка рассказала своим подписчикам, выложив видео. Расстроенная ведущая не удержалась и в своем повествовании употребила несколько нецензурных выражений.

"Знаете, хотела сегодня рассказать, как здесь здорово и прекрасно, но судя по этому месту, вот, пожалуйста, Букингемский дворец, сказать уже не могу. Потому что сегодня утром, прогуливаясь утром здесь, у меня *** из сумки кошелек, где у меня лежали все карты и все наличные деньги. Поэтому теперь, в который раз, этот прекрасный *** дворец, эта *** площадь у меня будут вызывать отрицательные воспоминания. Всякое бывает, конечно, но неприятно. Полдня в полиции", – рассказала Лера Кудрявцева.

Телеведущую поддержали певица Ирина Салтыкова и ее коллега Анфиса Чехова. "Лерок, ты на кого там засмотрелась??????)) Значит заработаешь больше!!!!😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – постаралась развеселить подругу популярная исполнительница. Лера Кудрявцева в комментариях сообщила, что преступники умудрились снять с карт деньги. "до сих пор не понимаю как такое возможно", – развела руками расстроенная телеведущая.

Ранее в Сети появился анонс нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он оказался посвящен юбилею Аллы Пугачевой. В студии появились близкие люди Примадонны. Так, супруга автора-песенника Игоря Николаева, написавшего множество хитов Алле Пугачевой, певица Юлия Проскурякова ответила на вопрос, видела ли она Примадонну рассерженной. Та ответила, что да. "Фурия?" – уточнила Лера Кудрявцева.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2019, 09:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да, Лера, в Лондоне нельзя терять бдительность ни на секунду. Там повсюду карманники.
Гость.
Ответить
Неестественная,какая то пластмассовая,урезанная...
Гость.
Ответить
На некоторых фото похожа на Бузову,или та на нее.Обе длинноносые.
1

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