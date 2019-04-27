Обиженная Волочкова отправила бессовестную Собчак на дно

Анастасия Волочкова выяснила, чего не хватает "блондинке в шоколаде". У Ксении Собчак нет совести. Балерина обиделась на светскую львицу не только за себя, но и за Ольгу Бузову. Собчак на днях поиздевалась над доверчивой телеведущей в своей программе на YouTube.

Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову. Та заявила Ксении в новой части ее шоу: нет ничего зазорного в том, чтобы выступать в маленьких ДК в регионах России, а не продавать дорогие билеты на концерты, как Светлана Лобода. Певицу поддержали и другие звезды, которые ездят к фанатам в разные уголки нашей страны. Собчак высмеяла это утверждение.

И тут неожиданно не выдержала Анастасия Волочкова. Балерина решила записать видеообращение к Собчак, в котором перечислила ее грехи.

"Знаешь, что тебе не хватает в твоей жизни, столичная ты наша штучка, блондинка в шоколаде? Тебе не хватает совести! Совести. И то, чего артисты добились своим трудом потом и кровью. А ты – благодаря своим богатеньким родителям, папенькина дочка", – возмущается Анастасия Волочкова.

По мнению балерины, Ксения Собчак не имеет никакого права судить других. "Тебе не стыдно-то вообще? Тебе не стыдно. В этом и беда: ты нас за то, что мы светим для людей в глубинках, называешь дном. Хочешь, я тебе скажу открыто, моя дорогая, без скрытой камеры, которую ты оставляла у меня в бане и без закулисья? Дно – это ты, и ты сейчас на дне", – вынесла вердикт Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак много лет враждуют друг с другом. Война идет с переменным успехом, но периодически возникают жаркие споры на публике. Балерина в очередной раз обиделась на телеведущую после съемок шоу Собчак в доме у Волочковой. Ксения позволила себе оставить в ролике весьма провокационные отрывки разговоров и кадры из бани, где были скрытые камеры, напоминает StarHit.