Ксения Собчак вернулась на "Дом-2"
О том, что Ксения Собчак вернулась на "Дом-2", стало известно после того, как другая звезда этого реалити-шоу Ольга Бузова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с Ксенией. "С возвращением домой, Ксения Анатольевна 🏠🔥Подробности завтра 😝" – коротко написала поющая ведущая.
Интересно, что в комментариях на ее реплику ответила и сама Ксения Собчак. "Я рада нашему воссоединению!!!!🔥(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – призналась гламурная блондинка. На фотографии Ольга и Ксения запечатлены на "лобном" месте.
Реакция подписчиков Бузовой оказалась неоднозначной. Пока одни пользователи утверждали, что они "в шоке", другие предположили, что речь идет о съемках нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". "Что за кипиш? Ксю просто новую передачу свою снимает с Бузовой. Пришла к ней на работу..." – высказал мнение один из комментаторов.
Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа на "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ее ухода из шоу, является "незакрытым гештальдом", потому что ей до сих пор припоминают работу в этом крайне скандальном реалити.
Сама же телеблондинка благодарна "Дому-2", потому что он стал первой площадкой, на которой она развила навыки ведущей, шоу стало своего рода стартом для Ксении Собчак как самостоятельной фигуры, а не "дочки Собчака".
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