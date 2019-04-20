Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой

Конфликт между светскими львицами набирает обороты. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова встретятся лицом к лицу в программе Андрея Малахова.

Балерина вызвала "заклятую подругу" на словесную дуэль. Анастасия Волочкова требует от телеведущей извинений. Ксения Собчак оскорбила ее и должна за это поплатиться. Танцовщица добавила, что подготовилась к поединку: вооружилась зубодробительной правдой и фирменными шпагатами.

"Я обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я стерплю, но нет, нет и нет!" – заявила танцовщица.

Ксения Собчак смело ответила на вызов соперницы. Телеведущая уверена в победе, ведь скрывать ей нечего. Она уверена, что правда будет на ее стороне.

"Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже", - заявила Ксения Собчак.

Заклятые подруги схлестнуться в эфире программы "Привет, Андрей!" 20 апреля в 17:30 на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов в личном Instagram обещал захватывающее зрелище.

Напомним, конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой начался много лет назад. Телеведущая заподозрила возлюбленного в связи с балериной. В итоге ее отношения распались, Собчак обвинила в этом Волочкову.

Несколько месяцев назад поклонникам показалось, что многолетний конфликт звезд остался в прошлом. Анастасия Волочкова согласилась принять участие в программе телеведущей и даже пригласила ее домой. Однако после визита соперницы балерина заявила, что Ксения Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры. Сама Ксения заявляла, о том, что Анастасия Волочкова заранее знала обо всем, что происходило на съемках.