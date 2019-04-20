Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой
Балерина вызвала "заклятую подругу" на словесную дуэль. Анастасия Волочкова требует от телеведущей извинений. Ксения Собчак оскорбила ее и должна за это поплатиться. Танцовщица добавила, что подготовилась к поединку: вооружилась зубодробительной правдой и фирменными шпагатами.
"Я обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я стерплю, но нет, нет и нет!" – заявила танцовщица.
Ксения Собчак смело ответила на вызов соперницы. Телеведущая уверена в победе, ведь скрывать ей нечего. Она уверена, что правда будет на ее стороне.
"Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже", - заявила Ксения Собчак.
Заклятые подруги схлестнуться в эфире программы "Привет, Андрей!" 20 апреля в 17:30 на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов в личном Instagram обещал захватывающее зрелище.
Напомним, конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой начался много лет назад. Телеведущая заподозрила возлюбленного в связи с балериной. В итоге ее отношения распались, Собчак обвинила в этом Волочкову.
Несколько месяцев назад поклонникам показалось, что многолетний конфликт звезд остался в прошлом. Анастасия Волочкова согласилась принять участие в программе телеведущей и даже пригласила ее домой. Однако после визита соперницы балерина заявила, что Ксения Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры. Сама Ксения заявляла, о том, что Анастасия Волочкова заранее знала обо всем, что происходило на съемках.
Андрей Малахов сцепился с наследником звезды
Наследник мэтра остался без ролей в театре
Телеведущая отреагировала на слухи
"Золотой голос России" был замечен в компании модели
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Алкаши
хочу вежлевого мужа,где взять?
Может ли мужчина ударить
Лабода вам нравится?
Разница должна быть не меньше 7 лет
Сплю с несовершеннолетней
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Нотр-Дам
Комплексует что нет машины
Как встретить любовь сидя дома?
Как удержать мужчину?
Ефремов
Кто был доктор Айболит по национальности?
Высоцкий
Никогда не делайте отбеливание зубов
Замужество - больная тема