Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
Танцовщица не понаслышке знает, что настоящее искусство требует жертв. Многие годы звезда посвятила балету и сцене.
Анастасия Волочкова поделилась с пользователями соцсети фотографиями своих травмированных ног после съемки телепередачи на канале "Россия-1".
Звезда показала подписчикам мозоли до мяса, передает Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет. "Они продолжались восемь часов. Из них я четыре провела в пуантах… Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой боли и стертых стоп", – рассказала о съемках Анастасия Волочкова в Instagram.
Поклонники не смогли поделиться комментариями с балериной, поскольку она закрыла доступ к ним еще в начале февраля. Тогда Анастасия Волочкова заявила, что устала от нападок хэйтеров.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле свой фирменный шпагат. Многие россияне осудили поступок танцовщицы в Сети. "Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто в зал пустил невменяемую?", – обрушились на Анастасию Волочкову интернет-пользователи.
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