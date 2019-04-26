Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами
Поклонники Анастасии Макеевой имели возможность изучить подтянутую фигуру актрисы театра и кино. Она довольно часто балует их пикантными снимками в самых откровенных нарядах. Актриса не прочь сфотографироваться в бикини и в нижнем белье и разместить снимки в соцсетях.
Но на сей раз даже избалованные фанаты удивились: актриса появилась перед ними полностью обнаженной. Наготу Анастасии Макеевой, которая позирует на цветочном поле в Нидерландах, прикрывает лишь букет цветов.
"Анастасия, это просто шедевр. Столько чувственности и страсти! Красота необыкновенная!", "Настя, какое фото! Нереально круто, шедеврально, потрясающе, шикарно! Боже, как это красиво!", - приводит восторги комментаторов Пятый канал (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Недавно актриса была в Японии, и отпуск прошел с приключениями. Анастасия Макеева успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко и красиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой, японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться.
Анастасия Макеева привела в пример случай на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт опаздывал на целых полчаса. И, когда поезд, наконец, прибыл, российскую актрису едва не раздавила толпа.
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