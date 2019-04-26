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Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами

Анастасия Макеева. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Макеева решила показать себя во всей красе. От снимков в бикини и нижнем белье известная актриса перешла к полноценной эротике, снявшись обнаженной на поле тюльпанов.
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Поклонники Анастасии Макеевой имели возможность изучить подтянутую фигуру актрисы театра и кино. Она довольно часто балует их пикантными снимками в самых откровенных нарядах. Актриса не прочь сфотографироваться в бикини и в нижнем белье и разместить снимки в соцсетях.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Но на сей раз даже избалованные фанаты удивились: актриса появилась перед ними полностью обнаженной. Наготу Анастасии Макеевой, которая позирует на цветочном поле в Нидерландах, прикрывает лишь букет цветов.

"Анастасия, это просто шедевр. Столько чувственности и страсти! Красота необыкновенная!", "Настя, какое фото! Нереально круто, шедеврально, потрясающе, шикарно! Боже, как это красиво!", - приводит восторги комментаторов Пятый канал (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Недавно актриса была в Японии, и отпуск прошел с приключениями. Анастасия Макеева успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко и красиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой, японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться. 

Анастасия Макеева привела в пример случай на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт  опаздывал на целых полчаса. И, когда поезд, наконец, прибыл, российскую актрису едва не раздавила толпа.

Автор: Андрей Евлампиев26 апреля 2019, 09:38
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