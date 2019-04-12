Актрису Макееву едва не раздавили возбужденные японцы

Анастасия Макеева разочаровалась в Японии. Актриса несколько недель находится в Стране восходящего солнца и успела попасть в экстремальную ситуацию

Отпуск актрисы в Японии проходит с приключениями. Анастасия Макеева успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко и красиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой, японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться.

В качестве примера Анастасия Макеева привела историю, которая случилась с ней на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт опаздывал на целых полчаса.

"Люди стали паниковать, что опаздывают на самолет, началась давка и толчея. Да, эта страна с низкой преступностью и повышенной безопасностью, но и в аэропорту тебя могут задавить. Почему это меня удивило - потому что это страна, в которой все четко по часам без опозданий всегда!", – написала Макеева в Instagram.

Там же, в Токио, разразился скандал во время визита в Японию королевы Великобритании. Скоростной поезд опоздал почти на 2 минуты – что японцы сочли настоящим позором. Анастасия Макеева считает, что в той ситуации надо было отвлечь королеву светской беседой – та, скорее всего, не заметила бы, что поезд выбился из графика.

После развода с артистом Глебом Матвейчуком Анастасия Макеева долго была одна. Актриса с головой погрузилась в работу. Неожиданно выяснилось, что еще в ноябре прошлого года артистка вышла замуж.Макеева подчеркнула, что ее супруг не из актерской среды.

