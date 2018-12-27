Знаменитая актриса экстренно госпитализирована
На снимке видны капельницы и потолок медучреждения. "Стоп Женщина-терминатор сломалась", – подписала кадр знаменитость.
Несколькими часами ранее Макеева написала в соцсети, что ей стало плохо. Она держалась до последнего, но потом актрисе все же пришлось обратиться к медикам.
Дело дошло до того, что звезда едва не потеряла сознание. "Сильная опоясывающая боль в брюшной полости длится более 20 часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость. Что со мной? Вчера была близка к потере сознания, хочу лежать и не двигаться", – сообщила Анастасия в своем микроблоге.
Фолловеры тут же начали ставить диагнозы. Одни предположили, что у знаменитости обострение панкреатита, другие посчитали, что она беременна. Но все оказались едины во мнении, что Макеевой нужно сдать анализы и сделать УЗИ.
Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления и выразили надежду, что она встретит Новый год дома.
Напомним, в феврале Анастасия Макеева попала в психоневрологическую больницу. Актриса оказалась там потому, что хотела решить вопрос, связанный с похудением. Об этом Макеева рассказала в соцсети.
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